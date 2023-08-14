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НовостиОбщество14 августа 2023 6:49

В Татарстане с начала 2023 года приставы взыскали долгов на 9,6 млрд рублей

Как оказалось, это на один миллиард больше, чем за такой же период прошлого года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Татарстанцам советуют во избежание неприятных ситуаций проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Татарстанцам советуют во избежание неприятных ситуаций проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За первые семь месяцев 2023 года приставы взыскали с должников 9,6 миллиарда рублей. Это на один миллиард больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП по республике.

«Рекомендуем гражданам проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов. В случае обнаружения себя в списке должников, для получения справочной информации следует звонить по многоканальному номеру 8(843) 514-92-21 в группу телефонного обслуживания, за более полной информацией в отдел судебных приставов по указанному в базе данных адресу», - советуют приставы Татарстана.

По их данным, в этом году жители республики посещали «Банк данных исполнительных производств» 277 155 раз.

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