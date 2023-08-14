В Татарстане с начала 2023 года приставы взыскали долгов на 9,6 млрд рублей

Татарстанцам советуют во избежание неприятных ситуаций проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов. Фото: Мария ЛЕНЦ

За первые семь месяцев 2023 года приставы взыскали с должников 9,6 миллиарда рублей. Это на один миллиард больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП по республике.

«Рекомендуем гражданам проверять наличие или отсутствие долгов в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Федеральной службы судебных приставов. В случае обнаружения себя в списке должников, для получения справочной информации следует звонить по многоканальному номеру 8(843) 514-92-21 в группу телефонного обслуживания, за более полной информацией в отдел судебных приставов по указанному в базе данных адресу», - советуют приставы Татарстана.

По их данным, в этом году жители республики посещали «Банк данных исполнительных производств» 277 155 раз.

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