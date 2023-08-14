В Набережных Челнах управление контроля качества ЖКУ возглавил Азамат Вильданов

Вильданов восемь лет работал начальником отдела муниципального заказа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» возглавил Азамат Вильданов. Его в этой должности представили на аппаратном совещании в администрации города.

По словам мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева, Азамат Вильданов имеет огромный опыт работы и должен быть полезен в исполкоме города, так как управление контроля качества является серьезным направлением.

Отметим, Вильданов восемь лет работал начальником отдела муниципального заказа, а на протяжении последних пяти лет - руководителем ОАО «Горзеленхоз».

Напомним, Айрат Насыбуллин покинул должность директора управления контроля качества ЖКХ. Он возглавлял предприятие на протяжении двух лет.

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