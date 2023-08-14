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НовостиОбщество14 августа 2023 6:30

В Набережных Челнах управление контроля качества ЖКУ возглавил Азамат Вильданов

Ранее он занимал должность директора ОАО «Горзеленхоз»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вильданов восемь лет работал начальником отдела муниципального заказа.

Вильданов восемь лет работал начальником отдела муниципального заказа.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» возглавил Азамат Вильданов. Его в этой должности представили на аппаратном совещании в администрации города.

По словам мэра татарстанского автограда Наиля Магдеева, Азамат Вильданов имеет огромный опыт работы и должен быть полезен в исполкоме города, так как управление контроля качества является серьезным направлением.

Отметим, Вильданов восемь лет работал начальником отдела муниципального заказа, а на протяжении последних пяти лет - руководителем ОАО «Горзеленхоз».

Напомним, Айрат Насыбуллин покинул должность директора управления контроля качества ЖКХ. Он возглавлял предприятие на протяжении двух лет.

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