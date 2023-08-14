В Набережных Челнах КАМАЗ обыграл «Тюмень» в пятом туре чемпионата Первой лиги

КАМАЗ с девятью очками занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: @nail_magdeev

13 августа в Набережных Челнах встретились футбольные клубы КАМАЗ и «Тюмень». Игра между ними состоялась в рамках пятого тура чемпионата Первой лиги и закончилась со счетом 2:1 в пользу челнинской команды.

«Наша команда КАМАЗ показала красивый футбол и заслуженно победила команду «Тюмень» со счётом 2:1. Благодарю вас, уважаемые болельщики и любители футбола, за поддержку» , - прокомментировал игру мэр города Наиль Магдеев.

Отметим, КАМАЗ с девятью очками занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. А «Тюмень» с девятью очками расположился на четвертой строчке.

Напомним, казанский «Рубин» сыграл в ничью с «Оренбургом» в матче второго тура РПЛ.

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