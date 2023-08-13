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НовостиЭкономика13 августа 2023 13:21

В Татарстане за проект 4 очереди промпарка «Развитие» заплатят 31,9 млн рублей

Объект располагается в Набережных Челнах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Деньги на проектную документацию четвертой очереди промпарка выделят как из республиканского бюджета, так и федерального.

Деньги на проектную документацию четвертой очереди промпарка выделят как из республиканского бюджета, так и федерального.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сайте госзакупок опубликовали тендер на создание проекта 4 очереди промышленного парка «Развитие» в Набережных Челнах. За него правительство Татарстана готово заплатить 31,9 миллиона рублей. Это как республиканские деньги, так и федеральные.

Согласно тендеру, под 4 очередь промпарка отвели участок площадью порядка 25,8 гектара. Подрядчик должен будет спроектировать всю инфраструктуру с дорогами, освещением, электроснабжением, причем с учетом возрастающих потребностей, газоснабжением и канализацией. Все это нужно будет изложить на бумаге к 15 декабря 2023 года.

Напомним, ранее глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил о строительстве нового логистического технопарка с инвестициями в 20 миллиардов рублей.

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