Также за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД Казани задержали 13 пьяных водителей и шесть подозреваемых в совершении различных преступлений. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

За минувшие сутки – за 12 августа, в ГИБДД Казани поступило 114 сообщений о ДТП. В них пострадал один человек и один погиб, сообщает Госавтоинспекция города.

Также сотрудниками ГИБДД за субботу было задержано 13 пьяных водителей и еще шестерых человек, которые и вовсе не имели прав садиться за руль. Кроме того, дорожными полицейскими в местные отделения были доставлены шесть подозреваемых в совершении различных преступлений.

Напомним, с 14 по 24 августа из-аз высокой аварийности на дорогах ГИБДД Казани будет работать в усиленном режиме. В городе пройдут профилактические рейды.

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