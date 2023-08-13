Минниханов поздравил строителей Татарстана с профессиональным праздником

Глава Татарстана поблагодарил строителей за то, что они делают жизнь людей комфортнее. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот в воскресенье, 13 августа, в России отмечается День строителя. Всех причастных к этой сфере в Татарстане с профессиональным праздником поздравил глава республики Рустам Минниханов. В своем телеграм-канале он выложил фотографию с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным.

Совместное фото Минниханова (слева), Хуснуллина (в середине) и Файзуллиным (справа). Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Вы строите города, благоустраиваете общественные пространства, делаете жизнь наших людей комфортнее. Спасибо», - написал Рустам Минниханов.

Отметим, что в Набережных Челнах День строителя-2023 масштабно отметили на день раньше – 12 августа. На праздничном концерте выступили ВИА «Синяя птица», заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и группа PIZZA. Завершилось торжество запуском салюта.

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