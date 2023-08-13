В Чувашии молоковоз насмерть раздавил мужчину на мопеде

В результате аварии водитель мопеда получил несовместимые с жизнью травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В это воскресенье, 13 августа, около 11.00 в Яльчикском районе на дороге Комсомольское - Яльчики - Буинск произошло смертельное ДТП. Там молоковоз столкнулся с мопедом. Водитель двухколесного транспорта – 59-летний мужчина, получил различные травмы и был доставлен в больницу. Вскоре, несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался.

«Установлено, что у водителя мопеда отсутствовали документы на управление этим транспортным средством», - сообщили в ГИБДД Чувашии.

Сейчас там подробно разбираются в обстоятельствах произошедшей аварии. В том числе изучается видео с уличной камеры, которая засняла момент ДТП. На записи видно, как водитель мопеда выезжает со второстепенной дороги на главную и пытается ее полностью пересечь. При этом он каким-то образом не замечает и не уступает многотонному грузовику с цистерной. Водитель молоковоза пытался избежать столкновения, но его махине не хватило маневренности.

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