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НовостиЭкономика13 августа 2023 12:20

В Татарстане построят новый логистический технопарк за 20 миллиардов рублей

Он появится на территории Лаишевского района
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Первый корпус планируют сдать уже к концу 2024 года.

Первый корпус планируют сдать уже к концу 2024 года.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Во время республиканского совещания глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил о создании нового производственно-логистического технопарка на 10 тысяч рабочих мест. По его словам, инвестор в течение ближайших 10 лет вложит в этот проект 20 миллиардов рублей. При этом первое рабочее строение нового технопарка площадью 55 тысяч квадратных метров планируется возвести к концу 2024 года.

Напомним, что на этом же совещании Зарипов попросил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина включить в программу строительства школу в Усадах и детского сада в Малых Кабанах. Как подчеркнул глава Лаишевского района, это нужно для разгрузки уже существующих образовательных учреждений.

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