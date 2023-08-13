В Татарстане перевернулась «Газель» с рабочими из Беларуси, три человека пострадали

Пострадавших на «скорой» увезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 13 августа в Альметьевском районе около села Калейкино слетела с дороги в кювет и опрокинулась пассажирская «Газель» с вахтовиками из Беларуси. В момент ДТП внутри микроавтобуса находились восемь человек. Три человека пострадали. Их с различными травмами увезли в больницу.

По предварительным данным, авария произошла, когда водителю «Газели» в дороге стало плохо, из-за этого транспорт потерял управление и выехал в кювет, сообщает «Татар-информ».

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