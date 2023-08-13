В Татарстане за полгода пассажирооборот общественного транспорта вырос на 5,3%

Было насчитано 687,8 миллиона пассажиро-километров. Фото: Алина НИЗАМОВА

За первые шесть месяцев 2023 года пассажирооборот общественного транспорта в Татарстане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,3%. Речь идет о 687,8 миллиона пассажиро-километров, следует из данных Татарстанстата.

Согласно его информации, более половины указанных пассажиро-километров были зафиксированы именно во втором квартале 2023 года. При этом рост по сравнению с первым кварталом составил 16,7%.

Напомним, казанские перевозчики предупредили, что с 1 сентября, когда все вернутся из отпусков и пассажиропоток увеличится, устаревшие автобусы будут реже ходить из-за постоянных поломок.

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