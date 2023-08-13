Житель Татарстана готовил с другом шашлык и ножом лишил его почки

Мужчины сдали за деньги металлолом и тут же решили приготовить шашлык. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела 51-летнего жителя Сармановского района. Мужчину обвиняют в покушении на убийство, сообщает следственный комитет Татарстана.

«Все материалы были переданы на рассмотрение в суд», - также отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, в апреле этого года обвиняемый вместе со своим 32-летним соседом сдали собранный ими металлолом в пункт приема, получили за это деньги и, видимо решив отметить это дело, пошли готовить шашлык. Угли разожгли в доме обвиняемого. Без выпивки тут не обошлось. В один из моментов между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. Сосед обиделся и решил уйти к себе домой. Но не тут-то было. Хозяин дома схватил нож и пырнул им мужчину в область живота. Супруга раненного увидела это и тут же вызвала «скорую». Мужчину везли в больницу, где врачи спасли ему жизнь. Однако пациенту пришлось после ранения удалить почку.

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