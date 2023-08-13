Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов попросил построить в Усадах школу

В районе за три последних года количество школьников выросло в 1,7 раза. Фото: Татьяна Коркина

Во время республиканского совещания глава Лаишевского района Ильдус Зарипов сообщил, что на подотчетной ему территории за три последних года количество школьников выросло в 1,7 раза. Из-за этого, по его словам, восемь образовательных учреждений обучают детей в две смены, работают в условиях двойной нагрузки.

Зарипов попросил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина на следующий год включить в программу строительства школы в Усадах на 1,5 тысячи мест и детсада в Малых Кабанах на 260 мест.

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