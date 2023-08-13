Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре 14 августа

При ненастье сила ветра может достигать 20 м/с. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 14 августа, с 6.00 и до 18.00, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы с усилением юго-восточного ветра до 20 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, температура воздуха днем в своем максимуме будет достигать +32 градусов. Такая жаркая погода с грозами и сильным втором ожидается во вторник и среду – 15 и 16 августа.

Также Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов с 14 по 18 августа. Напомним, на территории республике по нацпроекту «Экология» было отремонтировано 335 километров дорог противопожарного назначения

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