Росстат зафиксировал в Татарстане рост младенческой смертности

В республике на одну тысячу новорожденных зарегистрировано 3,1 случая смерти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев этого года на территории Татарстана скончались 57 детей, которым не было и года. Рост младенческой смертности по отношению к аналогичному периоду 2022-го составил 1,8%, гласят данные Росстата.

Также, по его информации, в республике на одну тысячу новорожденных зарегистрировано 3,1 случая смерти, когда как в прошлом году этот показатель был равен 2,8.

Помимо Татарстана в Приволжском федеральном округе младенческая смертность также выросла в Марий Эл, Мордовии, Оренбургской, Ульяновской и Пензенской областях.

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