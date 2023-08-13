В квартире Набережных Челнов нашли мумию человека

Останки мужчины обнаружили полицейские, когда вскрыли дверь квартиры и прошли внутрь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Набережных Челнов обратились жители дома 6/2 в поселке ГЭС. По их словам, в подъезде распространяется странный запах и исходит он из одной квартиры. Полицейские приехали вскрыли ее дверь. Внутри было обнаружено мумифицированное тело хозяина жилья – 56-летнего мужчины. Судя по останкам смерть наступила довольно давно. Из-за чего скончался мужчина теперь предстоит выяснить судмедэкспертам.

На данный момент известно только то, что умерший жив квартире один и официально нигде не работал, сообщают «Челнинские известия».

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