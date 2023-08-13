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НовостиПроисшествия13 августа 2023 8:38

В квартире Набережных Челнов нашли мумию человека

Жители дома Набережных Челнов жаловались на странный запах из соседней квартиры, когда ее вскрыли, то обнаружили там мумифицированное тело мужчины
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Останки мужчины обнаружили полицейские, когда вскрыли дверь квартиры и прошли внутрь.

Останки мужчины обнаружили полицейские, когда вскрыли дверь квартиры и прошли внутрь.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию Набережных Челнов обратились жители дома 6/2 в поселке ГЭС. По их словам, в подъезде распространяется странный запах и исходит он из одной квартиры. Полицейские приехали вскрыли ее дверь. Внутри было обнаружено мумифицированное тело хозяина жилья – 56-летнего мужчины. Судя по останкам смерть наступила довольно давно. Из-за чего скончался мужчина теперь предстоит выяснить судмедэкспертам.

На данный момент известно только то, что умерший жив квартире один и официально нигде не работал, сообщают «Челнинские известия».

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