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НовостиОбщество13 августа 2023 8:29

В Татарстане на ремонт подъездных дорог к СНТ потратят 64,6 млн рублей

Работы должны завершить к 30 октября 2023 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Работы пройдут в Агрызском районе республики и в Приволжском районе Казани.

Работы пройдут в Агрызском районе республики и в Приволжском районе Казани.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году власти Татарстана решили потратить 64,6 миллиона рублей на ремонт подъездных дорог к шести садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Соответствующие тендеры уже опубликованы на сайте госзакупок.

Согласно документации первого из них, ремонт за 16,1 миллиона рублей пойдет на ремонт подъездов к СНТ «имени 50 лет Октября» в Агрызском районе. По второму тендеру, за 48,5 миллиона в Приволжском районе Казани планируют отремонтировать подъезды к СНТ «Мечта», «Ивушка», «Автомобилист», «50 лет Победы», «Волга закрытое акционерное общество «Кварт». Все работы там должны быть завершены к 30 октября 2023 года.

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