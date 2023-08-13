«Ноль голов у нас»: главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал проигрыш «Ростову»

Казанцы в гостях начали активную игру, создавали моменты, но ни один из них не реализовали в гол.Фото: rubin-kazan.ru

Никак не задается игра у «Рубина» после его победоносного возвращения в РПЛ. С начала сезон ни одной победы и разгромные поражения. В субботу, 12 августа, казанцы на выезде встретились с «Ростовом». Но и тут они ничего не смогли сделать. Матч закончился с разгромным счетом 0:3.

«Первые моменты были наши, их нужно было реализовать. К сожалению, мы этого не сделали, но мы очень легко пропускаем», - прокомментировал игру главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов. – «Ноль голов у нас. Да, было много подходов. Нужно дорожить этими моментами, но, к сожалению, не забиваем. Вывод один - нам нужно усилиться.»

Напомним, ранее после очередного поражения Рахимов обвинил своих игроков в мазохизме.

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