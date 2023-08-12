В Казани 12 августа стартовал фестиваль народов Поволжья «Итиль»

Для гостей и жителей города подготовили обширную музыкальную программу, лекции, кинопоказ и выставку многослойных тканевых панно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Казани 12 августа стартовал фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие состоялось в парке имени Горького, сообщает пресс-служба мэрии города.

Для гостей и жителей города подготовили обширную музыкальную программу, лекции, кинопоказ и выставку многослойных тканевых панно. В течение дня на фестивале будет работать ярмарка изделий ручной работы.

Кроме того, вечером выступят хедлайнеры певица Сюзанна из Москвы и группа Settlers из Санкт-Петербурга.А для детей запланированы мастер-классы по кожевенному делу, плетению браслета из ниток и росписи деревянных фигурок.

Также пройдет спецпоказ психологического этно-триллера «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. С ним зрители смогут обсудить впечатления от кинокартины.

Напомним, в Татарстане пройдет новый фестиваль исторической реконструкции «Битва эпох».

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