Микрорайон №48 может получить школу, а микрорайон №49 - детский сад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новых микрорайонах Нижнекамска планируют построить школу и детсад. Это решение было озвучено в ходе сессии районного и городского советов, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, микрорайон №48 может получить школу, а микрорайон №49 - детский сад. Также хотят отремонтировать «Центр медицинской реабилитации».

Ключевым вопросом обсуждения стало внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030-го. Речь идет о сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежи.

Напомним, в Казани утвердили проект планировки коттеджного поселка по улице Троицкий лес.

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