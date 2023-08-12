В Ленигорском районе в ДТП погиб 13-летний подросток

Сообщение о ДТП поступило 12 августа около полудня. Фото: Прокуратура Татарстана

В деревне Старое Шугурово Ленигорского района в результате ДТП погиб 13-летний подросток. Сообщение о случившемся поступило 12 августа около полудня, сообщает Прокуратура Татарстана.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением на грунтовой дороге и перевернулся. В результате 13-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Еще двое были доставлены в больницу.

«Организована процессуальная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Казани погибшим под колесами Mercedes оказался врач из Карелии.

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