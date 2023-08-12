В Татарстане пройдет новый фестиваль исторической реконструкции «Битва эпох»

Фестиваль пройдет с 12 по 13 августа. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Мамадышском районе пройдет новый фестиваль исторической реконструкции «Битва эпох». Мероприятие посетит более пять тысяч участников из 14 регионов России, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет с 12 по 13 августа. Он будет посвящен эпохе расцвета Римской империи и становления стрелецкого войска в Русском государстве.

Кроме того, 200 участников мероприятия представят два самобытных исторических лагеря. На одной площадке тематика античного Рима сменится гладиаторской ареной и военным лагерем. А на другой посетителей ждет эпоха Московского царства.

Также представят обозрению войсковой марш, подготовка укреплений, литье пуль и работа с пушками. Гости и жители района смогут понаблюдать и за финальным сражением.

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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