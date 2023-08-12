За прошедшие две недели завершились работы на 56 школьных столовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане программа капремонта школьных столовых завершена на 95%. Речь идет о 143 объектах. Об этом на совещании сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По словам Фролова, за прошедшие две недели завершились работы на 56 объектах.

Отметим, ранее премьер-министра региона Алексей Песошин поручил завершить ремонт школьных столовых до 15 августа. Это необходимо для того, чтобы завести оборудование и настроить его.

Напомним, на ремонт пищеблоков 143 школ Татарстана в 2023 году потратят миллиард рублей.

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