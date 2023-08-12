Дорога будет иметь четыре полосы для движения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Татарстане новый въезд на трассу М-7 начнут строить в конце 2023 года. Речь идет об участке от границ Казани до автодороги Йошкар-Ола - Зеленодольск через село Осиново, сообщает Миндортранс республики.
Протяженность будущей дороги составит 6,7 километра. Там появится четыре полосы движения, тротуар, двусторонняя велодорожка.
Отметим, это будет магистральная дорога общегородского значения.
Напомним, в двух районах Казани решили построить дороги за полмиллиарда рублей.
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