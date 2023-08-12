В администрации Альметьевского района заявили, что гордятся героями и всеми, кто сейчас стоит на защите Родины. Фото: vk.com/pressalmet

Бойца из Альметьевска наградили орденом Мужества. Вручил его министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает пресс-службе исполкома района.

В администрации Альметьевского района заявили, что гордятся героями и всеми, кто сейчас стоит на защите Родины. Все они проявляют стойкость, самоотверженносить и отвагу, обеспечивая безопасность граждан страны и их спокойствие.

«Мы с радостью присоединяемся к поздравлениям и выражаем нашу искреннюю благодарность Александру за его служение Родине и защиту наших свобод и безопасности. Мы желаем ему крепкого здоровья, сил и неутомимого боевого духа», - отметили в пресс-службе исполкома района.

Напомним, в Татарстане жителям напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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