В Татарстане с начала 2023 года введено 28 соципотечных домов

Выполнение плана позволило обеспечить граждан доступным и качественным жильем. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане с начала 2023 года введено в эксплуатацию 28 соципотечных домов. Это составляет 71% от годового плана, сообщает Госжилфонд при раисе республики.

Общая площадь соципотечных домов достигла 114 тысяч квадратных метров. Выполнение плана позволило обеспечить граждан доступным и качественным жильем. При этом в 2023 году планируют построить 2,9 тысячи квартир с общей площадью 160,6 тысячи квадратных метров.

Отметим, строительство соципотечных домов реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2022 году Госжилфонд обеспечил жильем более трех тысяч семей республики.

Напомним, в казанском ЖК «Мэхэббэт» началось строительство двух соципотечных домов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram