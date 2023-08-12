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НовостиОбщество12 августа 2023 7:56

В Татарстане временно закроют движение по автодороге «Обход села Богатые Сабы»

Ограничение будет действовать с 18 августа по 11 сентября
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Закрытие движения связано с проведением ремонта водопропускной трубы.

Закрытие движения связано с проведением ремонта водопропускной трубы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сабинском районе временно закроют движение на 3,3 километре автодороги «Обход села Богатые Сабы». Это связано с проведением ремонта водопропускной трубы на данном участке, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ограничение будет действовать с 18 августа по 11 сентября. При этом для водителей создали объездной путь по улицам Пушкина и Сосновая в поселке Богатые Сабы. В связи с этим их просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика.

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