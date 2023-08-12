Особняк уже выставляли на продажу в 2020 году за 95 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани исторический особняк купца Апанаева продают за 105 миллионов рублей. Объект расположен на улице Тукая. Соответствующая информация опубликована на интернет-сервисе для размещения объявлений.

Согласно объявлению, двухэтажный особняк ХIX века находится в центральной части Старо-Татарской слободы. Площадь объекта составляет 782 квадратных метра.

Кроме того, дом продается с предчистовой отделкой, а фасад восстановлен в соответствии с требованиями Минкультуры Татарстана. При этом его уже выставляли на продажу в 2020 году за 95 миллионов рублей.

Отметим, особняк является объектом культурного наследия республиканского значения.

Напомним, в Казани старейшее гражданское здание выставили на продажу за пять миллионов рублей.

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