Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 7:11

Раис Татарстана поздравил жителей с Международным днем молодежи

В честь этого был создан видеоролик
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Минниханов опубликовал ролик, посвященный молодым специалистам республики. Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов опубликовал ролик, посвященный молодым специалистам республики. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Международным днем молодежи. В своем телеграм-канале он выложил соответствующий видеоролик.

Ролик посвящен молодым специалистам республики, которые нашли свое призвание в разных сферах деятельности. Речь идет о врачах, уполномоченных по делам искусственного интеллекта в регионе, профессиональных гримерах, учителях.

Как отметили в видеоролике, хорошим специалистом можно стать не только благодаря большому жизненному опыту. Тому подтверждением является современная молодежь.

Напомним, молодежь Татарстана сможет бесплатно получить поддержку для реализации своих проектов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram