Раис Татарстана поздравил жителей с Международным днем молодежи

Минниханов опубликовал ролик, посвященный молодым специалистам республики. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей с Международным днем молодежи. В своем телеграм-канале он выложил соответствующий видеоролик.

Ролик посвящен молодым специалистам республики, которые нашли свое призвание в разных сферах деятельности. Речь идет о врачах, уполномоченных по делам искусственного интеллекта в регионе, профессиональных гримерах, учителях.

Как отметили в видеоролике, хорошим специалистом можно стать не только благодаря большому жизненному опыту. Тому подтверждением является современная молодежь.

Напомним, молодежь Татарстана сможет бесплатно получить поддержку для реализации своих проектов.

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