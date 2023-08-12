Инсар пережил как минимум одного из своих сыновей. Фото: kazzoobotsad.ru

В Казанском зоопарке умер 21-летний лев Инсар. Об утрате сообщили в социальных сетях учреждения.

За свою жизнь на исторической территории зооботсада Инсар пять раз становился отцом. Он пережил как минимум одного из своих сыновей. В последнее время лев обитал в новой части учреждения «Африка. Река Замбези».

Когда Инсар был маленьким, он жил в доме у Светланы Курбашкины. По ее воспоминаниям, львенок любил усаживаться перед телевизором, есть кашу с мясом. Также он отличался хорошей памятью, ведь помнил каждого сотрудника зоопарка.

«Инсар - светлое воспоминание в памяти наших постоянных гостей, некоторые из них по праву назвали льва символом Казанского зооботсада», - отметили в пресс-службе учреждения.

Напомним, в зоопарке Казани у самки лемура родился малыш.

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