В экстрим-парке «УРАМ» фестиваль уличных культур пройдет 30 августа

Уже пятый по счету фестиваль уличных культур «УРАМ» в одноименном казанском экстрим-парке пройдет 30 августа. Он объединит представителей экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства.

Так, в рамках спортивной программы пройдут чемпионаты Татарстана по ВМХ и по, а также открытые соревнования по роликам, скейтборду, паркуру и воркауту. На стритбольных полях пройдет турнир по баскетболу в рамках Лиги Татарстан 3х3. Для танцоров всех стилей организаторы подготовили новый формат танцевальных баттлов. Помимо традиционной номинации All Styles, можно попробовать себя в перформансе со скейтом. На главной сцене пройдут выступления артистов.

Для участия в соревнованиях необходима регистрация. Ее, а также другую актуальную информацию можно будет найти в Telegram-канале экстрим-парка «УРАМ» и в группе во «ВКонтакте».