Правительство РТ утвердило новые правила по содержанию домашних животных

В соответствующем постановлении прописаны правила по содержанию и выгулу домашних животных. Фото: Иван МАРКОВ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о новых правилах по содержанию домашних животных. Они будут действовать на территории республики с 1 марта 2024 года по 1 марта 2030-го.

Согласно постановлению, владелец питомца, в частности, должен не допускать, чтобы он пачкал лифты, подъезды, дворы, детски или спортивные площадки, а также дорожки и тротуары. В том числе для соблюдения этого пункта он обязан убирать за своим домашним животным его испражнения.

Что касается содержания собак, то владелец должен ее дрессировать и пресекать так сказать нежелательное поведение. При этом нельзя использовать методы и инвентарь, который может нанести увечье животному.

И самое главное владельцы дожны следить, чтобы животное не нарушало покой других людей и тишину с 22.00 до 06.00 по будням, а также с 22.00 до 09.00 по выходным и праздникам.

Это обязанности, а что с правами? Владелец имеет право на регулярный выгул своего питомца, бесплатную его вакцинацию, перемещаться с ним в общественном транспорте и посещать организации (в первом случае при соблюдении ФЗ «Об ответственном обращении с животными», а во втором согласно внутренним правилам).

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