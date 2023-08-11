Всего в регионе обмолочено более 775,2 тысячи гектаров уборочных площадей. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Татарстане аграрии собрали 2,2 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составила 27,3 центнера с гектара, сообщает пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Всего в регионе обмолочено более 775,2 тысячи гектаров уборочных площадей. По этому показателю лидерами стали Тетюшский, Буинский, Спасский, Заинский, Алькеевский, Чистопольский районы.

Отметим, что посевная площадь в Татарстане составила 2,7 миллиона гектаров. Это соответствует уровню прошлых лет.

Напомним, 3 августа в Татарстане намолотили первый миллион тонн зерна.

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