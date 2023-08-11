В Татарстане создали чат-бот, составляющий маршруты путешествий

Бот будет учитывать предпочтения пользователя. Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 11 августа, в IT-парке им. Башира Рамеева прошел форум «НейроКазань» о применении искусственного интеллекта в развитии городов, бизнесе, маркетинге и личной жизни.

На мероприятии был анонсирован чат-бот DayByDay.tatar, разработанный студентами и выпускниками Geekbrains. На основе нейросети ChatGPT он будет анализировать список локаций из базы данных.

Бот будет учитывать предпочтения пользователя и составлять живописные маршруты путешествий по Татарстану. К примеру, нейросеть сможет подобрать места для отдыха с детьми. Разработка пока недоступна пользователям.

Ранее казанские студенты разработали мобильное приложение с нейросетью для знакомств.

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