В Альметьевске свора собак напала на мальчика

Ребенка спас его отец, он смог отогнать от сына агрессивных животных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура во время проверки нашла подтверждение информации, которая появилась в соцсетях. Сообщалось, что в Альметьевске во дворе дома №39 на улице Джалиля на маленького мальчика напала свора бродячих собак. Они повалили ребенка на землю и искусали. Они могли его запросто убить. На помощь мальчику бросился его отец. Мужчине удалось отогнать агрессивных животных от сына.

«По факту ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных собак прокуратура в адрес руководителя исполкома Альметьевска направила представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности», - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

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