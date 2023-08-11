Биохимик из Татарстана Данила Калиникин вместе со звездами стал участником шоу «Вызов»

На прошлой неделе в Дагестане стартовали съемки второго сезона спортивно-интеллектуального шоу «Вызов» телеканала ТНТ. В нем команды из звезд и «умников» совместно борются за 10 миллионов рублей, проходя разнообразные челленджи на силу и логику.

Демонстрировать силу и интеллект под палящим солнцем Северного Кавказа приехали: певец и актер Ваня Дмитриенко, блогер и боец Саша Стоун, актриса Ася Резник, актриса и телеведущая Карина Мурашкина, певец и актер Влад Соколовский, блогер Николай Сердюков, певица и видеоблогер Алина Левда, комик и актер Денис Дорохов, певица и блогер Мария «Ваша Маруся» Лодянова, пауэрлифтер Кирилл Сарычев, блогер и телеведущая Юлия Коваль.

Вместе со звездными участниками в битву за 10 миллионов рублей вступят представители команды «умников»: физик-инженер Никита Востров, ученый-мехатроник Юрий Фурлетов, исследователь-микробиолог Елизавета Рогачёва, физик-электротехник Амир Ахмедов, медиааналитик Алиса Чубина, философ Андрей Кондауров, инженер по управлению ядерным реактором Алина Тутолмина, экономист Анна Москвина, киберспортсменка Анастасия Горбунова, флейтистка Полина Зибарева и биохимик из Татарстана Данила Калиникин.

«На участие в шоу «Вызов» меня подбила моя коллега Владислава Храменкова, участница первого сезона. Она мне очень долго рассказывала, как тут классно, а потом сама отправила мою анкету. Она говорила, что на шоу очень заряженные ребята, что со звездами очень легко и приятно общаться, потому что они обычные приятные люди, и есть возможность ощутить это самому. Шоу «Вызов» — это реально крутой нетворк, к тому же, это возможность рассказать многим людям о своей деятельности», - рассказал Данила Калиникин.