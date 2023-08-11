В Казани с 9 сентября начнут работать осенние сельхозярмарки

Роспотребнадзор по республике будет контролировать соблюдение санитарных норм и правил на ярмарках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани с 9 сентября начнут работать сельскохозяйственные ярмарки. Посетить их можно будет до 23 декабря. Соответствующее постановление подписал исполком города.

Согласно документу, утверждены места и сроки проведения ярмарок, а также количество торговых мест и состав организационного комитета, который участвует в подготовке и проведении этого мероприятия.

Кроме того, ответственным за привлечение товаропроизводителей и обеспечение общественного порядка на площадках назначили Минсельхозпрод Татарстана. А Роспотребнадзор по республике будет контролировать соблюдение санитарных норм и правил.

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