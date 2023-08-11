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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:26

В Казани на бизнесмена после дискредитации ВС РФ заведут уголовное дело

Казанский бизнесмен после неоднократной дискредитации ВС РФ и экстремизма в интернете может стать фигурантом уголовного дела
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Все собранные материалы по правонарушениям бизнесмена полицейские направили в следственный комитет.

Все собранные материалы по правонарушениям бизнесмена полицейские направили в следственный комитет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сначала суд назначил казанскому бизнесмену штраф в 30 тысяч рублей за дискредитации ВС РФ, а затем и вовсе отправил его под арест на 14 суток за экстремизм в Сети. Теперь же ему грозит более суровое наказание.

«По размещенным им в интернете высказываниям, направленным на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку полицейскими собран материал и направлен в следственный комитет для возбуждения уголовного дела», - сообщили в МВД Татарстана.

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