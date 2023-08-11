В Казани прикрыли сайт по продаже медсправок и медкнижек

На сайте были предложены услуги без личного обращения, предъявления документа и прохождения осмотра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани местный Роспотребнадзор прикрыл сайт по продаже медицинских справок и книжек. Сотрудники управления наткнулись на него вовремя очередного мониторинга Сети.

«На ресусре были предложены услуги оформления указанных документов без личного обращения и прохождения осмотра», - рассказали в Роспотребнадзоре Татарстана.

Управление обратилось в суд с требованием закрыть сайт, создателям которого, между прочим, за такую деятельность грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Фемида встала на сторону Роспотребнадзора и постановил закрыть интернет-ресурс.

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