Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 13:00

В Казани три пляжа признали непригодными для купания

Вод на них не соответствует санитарно-химическим нормативам
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане шесть официальных пляжей признали непригодными для купания.

В Татарстане шесть официальных пляжей признали непригодными для купания.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане шесть официальных пляжей признали непригодными для купания. Из них три находятся в Казани, сообщает Роспотребнадзора по республике.

Речь идет о казанских пляжах «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». Они непригодны для купания по санитарно-химическим показателям.

Помимо того, по причине не соответствия требованиям по микробиологическим показателям наложили запрет для купания на пляжи в Набережных Челнах, Мензелинске и Бугульме.

Отметим, в Татарстане открыто 18 официальных пляжей. Из них пять находятся в Казани. Теперь доступными остаются только «Комсомольское» и «Озеро Глубокое».

Напомним, в Казани на озере Комсомольское утонул мужчина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram