В Казани три пляжа признали непригодными для купания

В Татарстане шесть официальных пляжей признали непригодными для купания. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане шесть официальных пляжей признали непригодными для купания. Из них три находятся в Казани, сообщает Роспотребнадзора по республике.

Речь идет о казанских пляжах «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». Они непригодны для купания по санитарно-химическим показателям.

Помимо того, по причине не соответствия требованиям по микробиологическим показателям наложили запрет для купания на пляжи в Набережных Челнах, Мензелинске и Бугульме.

Отметим, в Татарстане открыто 18 официальных пляжей. Из них пять находятся в Казани. Теперь доступными остаются только «Комсомольское» и «Озеро Глубокое».

Напомним, в Казани на озере Комсомольское утонул мужчина.

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