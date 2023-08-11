Кардиолог Зульфия Ким: «Пациенты попадают к нам после работы на грядках»

В жару нельзя полоть грядки, сильно согнувшись и опустив голову вниз. Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким на пресс-конференции рассказала, что сейчас большинство пациентов поступают с обострением заболеваний сердечно-сосудистой системы после работы в жару.

Врач рекомендовала избегать той активности, которой пенсионеры, страдающие от болезней сердца и сосудов, увлекаются. Нельзя также полоть грядки, сильно согнувшись и опустив голову вниз.

В жару не стоит выходить на улицу, следует избегать душных помещений. Желательно находиться в вентилируемых помещений, но не переохлаждаться от кондиционеров. Кардиолог также советует соблюдать питьевой режим.

Зульфия Ким также предупредила, что на людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями негативно может сказаться не только жара, но и холод, поэтому необходимо следить за своим артериальным давлением и самочувствием.

Ранее стало известно, сколько еще дней продержится аномальная жара в Татарстане.

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