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НовостиПроисшествия11 августа 2023 12:10

Его пытались остановить, но он вырвался и схватил другой нож: Жителю Казани грозит пожизненное заключение за двойное убийство

Жителю Казани за поножовщину и двойное убийство грозит пожизненное заключение
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После того, как мужчина зарезал двоих людей, он спокойно пошел спать.

После того, как мужчина зарезал двоих людей, он спокойно пошел спать.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

В ближайшее время Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело о двойном убийстве. Перед законом предстанет 46-летний житель Казани, который до этого уже отсидел зха подобное преступление. Сейчас мужчина находится под стражей.

«Обвинительное заключение утверждено, материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Свою причастность к преступлению казанец признал, но только частично», - сообщает прокуратура Татарстана.

Мужчине предъявлено обвинение сразу по трем уголовным статьям: «уклонение от административного надзора», «убийство» и «угроза убийством». По версии следствия, 1 сентября прошлого года фигурант дела, находясь под административным надзором, самовольно покинул место своего жительства. Далее уже 25 января этого года он выпивал в одном из казанских общежитий на улице Дементьева с двумя приятелями.

Один из собутыльников предложил обвиняемому сходить в магазин за добавкой. В ответ на это мужчина схватил нож и нанес инициатору не менее 15 ранений. Второй приятель попытался было его остановить. Ему даже удалось обхватить нападавшего за шею и тот уронил нож. Но ему все же удалось вывернутся. Он схватил другой нож и напал с ним на миротворца. Оба изрезанных собутыльников в итоге скончались на месте преступления.

После убийства казанец пошел в соседнюю комнату, где все это время находилась его сожительница. Он пригрозил женщине убить ее и лег спать. Его задержали в тот же день. С учетом всех его рецидивов мужчине грозит пожизненное заключение.

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