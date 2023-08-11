Его пытались остановить, но он вырвался и схватил другой нож: Жителю Казани грозит пожизненное заключение за двойное убийство

После того, как мужчина зарезал двоих людей, он спокойно пошел спать. Фото: Александр ЧЕРНОВ

В ближайшее время Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело о двойном убийстве. Перед законом предстанет 46-летний житель Казани, который до этого уже отсидел зха подобное преступление. Сейчас мужчина находится под стражей.

«Обвинительное заключение утверждено, материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Свою причастность к преступлению казанец признал, но только частично», - сообщает прокуратура Татарстана.

Мужчине предъявлено обвинение сразу по трем уголовным статьям: «уклонение от административного надзора», «убийство» и «угроза убийством». По версии следствия, 1 сентября прошлого года фигурант дела, находясь под административным надзором, самовольно покинул место своего жительства. Далее уже 25 января этого года он выпивал в одном из казанских общежитий на улице Дементьева с двумя приятелями.

Один из собутыльников предложил обвиняемому сходить в магазин за добавкой. В ответ на это мужчина схватил нож и нанес инициатору не менее 15 ранений. Второй приятель попытался было его остановить. Ему даже удалось обхватить нападавшего за шею и тот уронил нож. Но ему все же удалось вывернутся. Он схватил другой нож и напал с ним на миротворца. Оба изрезанных собутыльников в итоге скончались на месте преступления.

После убийства казанец пошел в соседнюю комнату, где все это время находилась его сожительница. Он пригрозил женщине убить ее и лег спать. Его задержали в тот же день. С учетом всех его рецидивов мужчине грозит пожизненное заключение.

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