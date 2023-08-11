Афганская компания вложит 2 млн долларов на развитие овцеводства в Татарстане

Стороны учредят совместное предприятие для расширения деятельности по овцеводству. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 11 августа, в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана состоялась встреча с Благотворительным патриотическим фондом мусульман. На ней обсуждались торгово-экономические и гуманитарные отношений между Россией и Афганистаном.

Одним из проектов станет развитие овцеводства в Татарстане. Афганская компания и республиканское крестьянско-фермерское хозяйство готовы учредить совместное предприятие для расширения деятельности в этой сфере.

Афганская сторона уже первоначально инвестировала в этот проект свыше 2 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба АИР Татарстана.

Напомним, ранее в Татарстане решили запретить ввоз овец для Курбан-байрама из других регионов.

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