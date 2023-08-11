В Казани из-за высокой аварийности пройдут рейды

В этот период проведут комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Госавтоинспекция Казани с 14 по 24 августа переходит на усиленный режим работы из-за увеличения числа аварий, заявили в пресс-службе МВД Татарстана.
В этот период проведут комплекс мер по профилактике наездов на пешеходов, ДТП с участием вело- и мототранспорта, пресечению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом виде.
За 7 месяцев этого года в Казани произошло порядка 800 ДТП, в которых погибли 19 человек и пострадали 932. По последним данным, в городе зарегистрировано 283 наезда на пешеходов, в которых 14 человек скончались.
Ранее в Ульяновской области скончалась жительница Казани, попавшая с сыновьями в ДТП.
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