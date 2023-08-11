В Казани из-за триатлона изменять шесть автобусных маршрутов

Из маршрутов автобусов исключат ряд остановок. Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту субботу, 12 августа, в столице Татарстана пройдут соревнования «Казанского триатлона-2023». В связи с этим в городе не только перекрывают ряд улиц и запрещают использование лодок на реке, но и меняют маршруты шести автобусов - №№28, 28а, 43, 54, 74, 75.

Так, с 5.00 до 14.15 автобусы №№43, 54, 28, 28а по пути от моста «Миллениум» по улице Амирхана не будут высаживать или принимать пассажиров на остановках «Ул.Героя РФ Алексея Козина», «Ул.С.Хакима», «Ул.Чистопольская».

Также исключат остановку «ДВВС» из маршрута автобусов №74 и №75, которые ходят по улице Чистопольская в направлении ДВВС.

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