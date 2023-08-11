В Набережных Челнах за 107 миллионов рублей обновят семь школьных столовых

Работы планируют завершить к началу учебного года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в семи школах Набережных Челнов обновят пищеблоки. На эти цели из республиканского бюджета потратят свыше 107 миллионов рублей.

Ремонт столовых ведется в школах №№3, 12, 15, 23, 35, 48 и 58. В образовательных учреждениях выполнят отделочные работы, заменят инженерные коммуникации, обновят старое кухонное оборудование и вентиляционные системы. В обеденном зале установят новую мебель, рассказала на пресс-конференции замначальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Малика Шамсиева. По ее словам, оригинальные эскизы оформления столовых разрабатывались вместе с дизайнерами - это позволить избежать однотипности и казарменности.

Ранее в Набережных Челнах представили нового актера «Мастеровых», который сыграет прокурора.

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