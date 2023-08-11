В Татарстане сотрудники КАМАЗа на каждого первоклассника получат 4 тысячи рублей

Материальная помощь будет перечислена вместе с зарплатой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане сотрудники КАМАЗа на каждого ребенка-первоклассника получат четыре тысячи рублей. Эти выплаты реализуются в рамках акции «Помоги собраться в школу», сообщает пресс-служба предприятия.

Материальная помощь будет перечислена вместе с зарплатой. Эти средства можно будет потратить на канцтовары, школьную форму, обувь.

Отметим, в 2022 году в первый класс пошли 1,3 тысячи детей сотрудников предприятия. Тогда им вручили сертификаты на приобретение канцелярских товаров номиналом в две тысячи рублей.

Напомним, в Казани с 1 августа стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

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