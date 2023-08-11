Прокуратура проводит проверку из-за оставшихся без воды жителей Чистополя

Жители Чистополя пожаловались на регулярное отключение воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чистопольская городская прокуратура проводит проверку из-за оставшихся без воды жителей города. Водоснабжение им отключают на несколько дней и даже недель, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Причем это коснулось не только жилых домов, но и детских садов, и социальных учреждений Чистополя.

Причиной этих неудобств стала проблема у местного «Водоканала», на коммунальных сетях которого происходят аварии. В настоящее время городская прокуратура выясняет соблюдение законодательства в части допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды и своевременности выполнения работ по содержанию сетей. После будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в Казани на ремонт сетей водоснабжения выделят 340 миллионов рублей.

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