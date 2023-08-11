В Татарстане на изменение системы обращения с отходами выделили 8 млн рублей

В схеме следует указать планы по строительству и реконструкции объектов для утилизации или размещения отходов. Фото: Виктор Гусейнов

В Татарстане на изменение системы обращения с отходами выделили восемь миллионов рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в задачи подрядчика вошло создание электронной версии схемы. В ней должна быть информация о местонахождении образования отходов, их количество, актуальные целевые показатели по утилизации и размещению мусора, число необходимых контейнеров и бункеров.

Помимо этого, в схеме следует указать планы по строительству и реконструкции объектов для утилизации или размещения отходов. Также в отдельную категорию выделят прогнозные значения максимальных тарифов за обращения с ТКО. Эти работы необходимо завершить в течение трех месяцев после заключения договора.

Напомним, в Казани возле трассы М-7 ликвидируют свалку за 58 миллионов рублей.

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