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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:39

Оштрафованного за дискредитацию СВО бизнесмена из Казани арестовали

Ранее суд обязал казанского предпринимателя заплатить 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, но мужчин снова попался
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина проведет в камер не одни сутки.

Мужчина проведет в камер не одни сутки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее оштрафованный за дискредитацию Вооруженных сил России и СВО бизнесмен из Казани вновь оказался в суде. В этот раз его признали виновным в публичной демонстрации нацистской, экстремистской или иной запрещенной символики. Предпринимателя отправлииа под административный арест на 14 суток.

По версии правоохранителей, мужчина в видеоролике, распространенном в интернете, предположительно, желал смерти россиянам.

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