Оштрафованного за дискредитацию СВО бизнесмена из Казани арестовали

Мужчина проведет в камер не одни сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее оштрафованный за дискредитацию Вооруженных сил России и СВО бизнесмен из Казани вновь оказался в суде. В этот раз его признали виновным в публичной демонстрации нацистской, экстремистской или иной запрещенной символики. Предпринимателя отправлииа под административный арест на 14 суток.

По версии правоохранителей, мужчина в видеоролике, распространенном в интернете, предположительно, желал смерти россиянам.

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