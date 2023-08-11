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НовостиОбщество11 августа 2023 8:30

В Верхнем Услоне планируют благоустроить Карстовое озеро

Также там организуют транзитный маршрут от Волги до горы Соколка
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Благоустройство коснется территории вокруг озера.

Благоустройство коснется территории вокруг озера.

Фото: Светлана Макеева

В Верхнем Услоне планируют благоустроить Карстовое озеро у подножия горы Соколки. Соответствующий документ опубликован на сайте госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Согласно документу, благоустройство коснется территории вокруг водоема. Также организуют транзитный маршрут от Волги до горы Соколка, создадут зоны отдыха, очистив участок от сорных растений и ряски.

Кроме того, специалисты займутся устройством свай, балочной системы, настила-тротуара из лиственницы и ограждений. На объекте появится освещение и малые архитектурные формы.

Напомним, в Татарстане на благоустройство пляжей выделят 177 миллионов рублей.

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